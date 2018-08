Am Mittwoch, 5. September, starten in der Ferienregion Lenzerheide die Mountainbike-Weltmeisterschaften 2018. Während fünf Wettkampftagen fahren die besten Bikerinnen und Biker der Welt um insgesamt elf WM-Titel in den Disziplinen Cross Country und Downhill. Schweizer Radio und Fernsehen berichtet umfassend und live vom Radsportevent in den Bündner Bergen – wie immer mit speziellem Fokus auf die Schweizer Athletinnen und Athleten.

TV-Liveübertragungen mit namhaften Ko-Kommentatoren

Auf SRF zwei sind die Teamstaffel, die U23- und Elite-Wettbewerbe im Cross Country sowie die Downhill-Finals der Elite live im Programm. Adrian Lustenberger kommentiert die Rennen. Im Cross Country steht ihm der dreifache Gesamtweltcupsieger, Olympia-Silbermedaillengewinner und Weltmeister Thomas Frischknecht als Ko-Kommentator zur Seite. Bei den Finalläufen im Downhill kommt David Graf, WM-Medaillengewinner und Olympiateilnehmer sowie dreifacher Schweizermeister im BMX, als Ko-Kommentator zum Einsatz.

Legende: Führt als Kommentator durch die Rennen Adrian Lustenberger. SRF

SRF-Studio in Lenzerheide mit Olivier Borer und Gästen

Olivier Borer führt als Moderator durch die Liveübertragungen. Im SRF-Studio im Zielbereich begrüsst er bekannte Gäste aus der Schweizer Mountainbike-Szene. Gemeinsam stimmen Olivier Borer und seine Gäste auf die Rennen ein und diskutieren das sportliche Geschehen. Nach den Rennen begleiten sie die Siegerehrungen und liefern vertiefende Analysen. Eine Porträtserie zu Schweizer Nachwuchstalenten sowie eine Rubrik mit Geschichten aus der Gastgeberregion Lenzerheide runden die TV-Berichterstattung ab.

Legende: Übernimmt die Live-Moderation Olivier Borer. SRF

SRF-Onlineplattformen und Radio SRF 3 mit Liveberichterstattung

Auch im Radio und auf den Onlineplattformen berichtet SRF live von der Mountainbike-WM im eigenen Land. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Userinnen und User alle Entscheidungen im Livestream oder via Liveticker mitverfolgen. Vorschauen, Rennberichte und Resultatübersichten gehören ebenso zum Service wie Analysen und Interviews. Zudem versorgen die SRF-Onlinejournalisten die Followerinnen und Follower auf Social Media laufend mit News sowie den besten Szenen aus Lenzerheide. Und auf Radio SRF 3 berichtet Sportreporter Marco Nüssli von allen WM-Rennen mit regelmässigen Liveschaltungen direkt von der Rennstrecke.