Schweizer Radio und Fernsehen zeigt den «Super10Kampf» am Samstag, 2. November 2019, um 20.10 Uhr in einer Aufzeichnung auf SRF 1. Zudem können die Sportfans den Wettkampf der Stars am Freitag, 1. November, live im Hallenstadion in Zürich miterleben. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.