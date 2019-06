Inhalt

In eigener Sache - SRG erhält silberne Auszeichnung für Olympia-Skiproduktion 2018

Die SRG wurde für ihre Produktion der alpinen Skirennen bei den Olympischen Winterspielen 2018 mit den silbernen Ringen ausgezeichnet. Die Preisübergabe fand am Samstag, 22. Juni 2019, anlässlich der «IOC Olympic Golden Rings Awards» am IOC-Sitz in Lausanne statt.