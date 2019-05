Legende: Kommentiert Mountainbike bei SRF Adrian Lustenberger. SRF/Oscar Alessio

In der Saison 2019 berichtet SRF zum ersten Mal von sämtlichen Weltcup-Rennen im olympischen Cross Country. Die Rennen in Lenzerheide überträgt SRF live, von den übrigen sechs Weltcup-Events zeigt SRF Teilaufzeichnungen.

Saisonstart im deutschen Albstadt

Der Startschuss zur neuen Weltcup-Saison im Cross Country fällt am Sonntag, 19. Mai, im deutschen Albstadt. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt die Elite-Rennen der Frauen und Männer ab 16.30 Uhr – im Anschluss an den Cupfinal zwischen Thun und Basel – in einer ausführlichen Teilaufzeichnung auf SRF zwei.

Mountainbike-WM 2019 live bei SRF

Die Weltmeisterschaften, die Ende August im kanadischen Mont Sainte-Anne stattfinden, überträgt SRF live. Im Programm sind die Elite-Rennen der Frauen und Männer im Cross Country und im Downhill.