Nati-Fussball bis 2022 bei der SRG

Die SRG und die Uefa haben sich auf eine Partnerschaft bis und mit den Qualifikationsspielen für die Fussball-WM 2022 in Katar geeinigt.

Einschliesslich der bereits erworbenen Rechte an den WM-Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar steht fest: SRF, RTS, RSI und RTR werden sowohl die Schweizer A-Nationalmannschaft als auch die Endrundenturniere vier weitere Jahre exklusiv in TV und Radio sowie multimedial begleiten.

Die Sender und Plattformen von SRF, RTS, RSI und RTR können vier weitere Jahre bis 2022 schweizweit exklusiv und live von sämtlichen Fussballländerspielen der Schweizer A-Nationalmannschaft sowie von den internationalen Endrundenturnieren der Uefa und Fifa berichten.

Internationaler Frauenfussball im Programm

Zudem ist die Fussball-EM der Frauen 2017 in den Niederlanden bei den Sendern und Plattformen der SRG im Programm. Dank der Vereinbarung können SRF, RTS, RSI und RTR über alle Spiele mit Schweizer Beteiligung, die beiden Halbfinals und die Finalbegegnung schweizweit exklusiv und live in Fernsehen und Radio sowie multimedial berichten.

Roland Mägerle, Leiter der Business Unit Sport SRG, freut sich: «Fussball verbindet und weckt Emotionen. Wir freuen uns sehr, dass wir die grossartigen Sportmomente der Schweizer Nationalmannschaften und der internationalen Endrunden unserem Publikum auch in den kommenden Jahren anbieten können – und das in der gewohnten Zuverlässigkeit und Qualität sowie in allen vier Landessprachen.»