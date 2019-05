SRF überträgt das EL-Halbfinal-Rückspiel zwischen Chelsea und Frankfurt. Auch der Final am 29. Mai ist live im Programm.

So sendet SRF

Legende: Kommentiert die Livespiele in der Europa League Mario Gehrer. SRF

Am Donnerstag, 9. Mai, zeigt Schweizer Radio und Fernsehen das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt live auf SRF zwei. Der Europa-League-Final am Mittwoch, 29. Mai, ist ebenfalls live bei SRF zwei im Programm.