Ab Mittwoch, 8. Februar 2023, überträgt SRF alle Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaften 2023. Beat Sprecher und SRF-Experte Matthias Simmen kommentieren live aus Oberhof in Deutschland.

Titelkämpfe in Oberhof

Legende: Die ganze Biathlon-WM live auf SRF Vom 8. bis 19. Februar 2023 kämpfen die Athletinnen und Athleten um Edelmetall. SRF

Vom 8. bis 19. Februar 2023 finden im deutschen Oberhof die 53. Biathlon-Weltmeisterschaften statt. In sieben verschiedenen Disziplinen kämpfen die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt um insgesamt zwölf Titel. Für die Schweiz starten mit Amy Baserga, Elisa und Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross sowie Lea Meier fünf Frauen.

Bei den Männern stehen mit Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder und Serafin Wiestner ebenfalls fünf Männer im Schweizer Aufgebot. Dank starker Leistungen im Weltcup und einer Silbermedaille von Amy Baserga und Niklas Hartweg in der Single-Mixed-Staffel an der Heim-EM in Lenzerheide Ende Januar, ist die Hoffnung auf eine erste Schweizer Biathlon-WM-Medaille gross.

Beat Sprecher und Matthias Simmen kommentieren für SRF

Schweizer Radio und Fernsehen überträgt ab Mittwoch, 8. Februar 2023, alle zwölf Rennen der Biathlon-WM live im Fernsehen oder als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Beat Sprecher und SRF-Experte Matthias Simmen stehen als Kommentatoren im Einsatz. Mit Calvin Stettler ist auch ein Reporter vor Ort, der dem TV-Publikum Stimmen der Athletinnen und Athleten sowie Eindrücke aus dem Austragungsort präsentiert.

Kurz-Serien stellen Sport und WM-Teilnehmende in den Mittelpunkt

Nebst der Live-Berichterstattung runden zwei Kurz-Serien das TV-Angebot ab. In der Serie «Schiessstand-ABC» werden dem TV-Publikum die Eigenheiten des Biathlonsports nähergebracht. Im «Wunschkonzert» stellen sich die Schweizer WM-Teilnehmenden den idealen Biathleten oder die ideale Biathletin zusammen und erklären, welche Eigenschaften der Konkurrenz sie sich wünschen würden.

Die beiden Serien sind im TV wie auch auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App zu sehen. Auf Radio SRF 1 und Radio SRF 3 informieren regelmässige Sportflashes über das sportliche Geschehen in Oberhof. Und auf den SRF-Onlineplattformen ergänzen Vorschauen, News sowie Resultatübersichten die Berichterstattung zu den Biathlon-Weltmeisterschaften.