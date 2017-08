Unspunnen-Schwinget: Grosses Interesse beim TV-Publikum

Heute, 18:23 Uhr

Der Traditionsanlass in Interlaken lockte in der Deutschschweiz bis zu 778'000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Auch in der Sport App war das Interesse gross.

Bild in Lightbox öffnen. Der Unspunnen-Schwinget vom letzten Sonntag ist auf grosses Interesse beim TV-Publikum gestossen. Den Spitzenwert erzielte der Schlussgang zwischen Sieger Christian Stucki und dem unterlegenen Curdin Orlik: Bis zu 778‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Deutschschweiz verfolgten die Entscheidung des Unspunnen-Schwingets am Sonntagvorabend live bei SRF zwei. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 66,8 Prozent. Auch auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App war das Interesse gross. In den SRF-Onlinemedien erzielte der Unspunnen-Schwinget insgesamt rund 287'000 Livestreamstarts. Total erreichten die Online-Sportangebote am Sonntag 488'000 Visits. Schwingen Stucki gewinnt Unspunnen-Schwinget

SRF