Daniel Eich muss sich an den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest schon zum Auftakt dem Serben Aleksandar Kukolj beugen.

Legende: Musste seinem Kontrahenten kurz darauf zum Sieg gratulieren Daniel Eich (r.). Keystone/EPA/Tibor Illyes

Mit berechtigten Ambitionen war Daniel Eich an den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest in die Kategorie bis 100kg gestartet. Der Aargauer, der letztes Jahr eine Olympia-Medaille nur haarscharf verpasst hatte, musste sich gleich in der Startrunde geschlagen geben. Der Serbe Aleksandar Kukolj legte den 25-jährigen Schweizer mit einer Ippon-Wertung auf den Rücken.

Enttäuschende WM für Schweizer Delegation

Eich war an den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt die letzte Schweizer Hoffnung auf eine Medaille gewesen. In den letzten Tagen blieben bereits der Weltmeister von 2023 Nils Stump, Aurélien Bonferroni sowie April Lynn Fohouo, Gioia Vetterli und Binta Ndiaye bei den Frauen früher als erhofft auf der Strecke.