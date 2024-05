Nach Fabienne Kocher am Freitag triumphiert am Samstag Nils Stump beim Grand Slam-Turnier.

Legende: Hat sich in der Judo-Weltspitze etabliert Nils Stump, hier an der WM 2023. Keystone/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Nächster Grand-Slam-Titel für den Schweizer Judo-Weltmeister: In der Klasse bis 73 kg setzte sich Nils Stump mit 5 Siegen souverän durch. Im Final besiegte der Weltmeister vom letzten Jahr den einheimischen Tadschiken Behruzi Khojazoda mit 2 Waza-Ari-Wertungen. Für den 27-jährigen Zürcher ist es der dritte Erfolg auf Grand-Slam-Stufe nach Abu Dhabi Ende 2022 und Tel Aviv Anfang 2023. Er ist bei den Männern der bisher einzige Schweizer Sieger in dieser Kategorie.

Zwei Schweizer Siege in Duschanbe

Stump macht sich damit erst recht wieder zu einem der Topfavoriten für die Olympischen Spiele in zweieinhalb Monaten in Paris. Die letzte Saison hatte er wegen einer komplexen Bänderverletzung an der linken Schulter vorzeitig beenden müssen. Nach einer Operation scheint er nun wieder in Topform zu sein.

Duschanbe ist offenkundig ein gutes Pflaster für die Schweizer Judoka: Am Freitag hatte bereits Fabienne Kocher gewonnen.