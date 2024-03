Gewehrschützin Audrey Gogniat überzeugt an der EM in Ungarn. Nina Christen bleibt ohne Exploit.

Jungstar an der EM im Hoch

Legende: Strahlt vom Treppchen Audrey Gogniat. SRF

Die erst 21-jährige Sportschützin Audrey Gogniat traf an der 10-m-EM im ungarischen Györ einmal mehr ins Schwarze. Die Jurassierin holte mit dem Luftgewehr Bronze. Nina Christen, die in dieser Disziplin in Tokio 2021 Olympia-Bronze gewonnen hatte, verpasste als Elfte den Final knapp.

Der Stern von Gogniat ist schon im vergangenen Jahr aufgegangen. In Baku an ihren ersten Weltmeisterschaften als Elite-Schützin hatte sie den Schweizer Frauen über 10 m mit dem Luftgewehr einen zweiten Olympia-Quotenplatz für Paris gesichert – Christen hatte dies schon zuvor geschafft.