Legende: Auf dem Weg zum Weltrekord Réjeanne Fairhead. Ottawa Sun/Twitter

«Viele Menschen wollen im Alter nicht mehr aktiv sein. Ich wollte zeigen, dass, wenn man gesund ist, solche Leistungen auch im hohen Alter möglich sind», meinte Réjeanne Fairhead nach dem 5-Kilometer-Rennen beim Tamarack Ottawa Race am letzten Wochenende. Die 96-Jährige hatte soeben den Weltrekord ihrer Alterskategorie gebrochen.

Rekord deutlich unterboten

Bei warmen 28 Grad in der kanadischen Hauptstadt brauchte Fairhead exakt 51 Minuten und 9 Sekunden für das Rennen. Die Kanadierin lief die Distanz fast 5 Minuten schneller als die Amerikanerin Betty Lindberg, die den bisherigen Frauen-Weltrekord für einen 5-Kilometer-Lauf in der Kategorie 95 bis 99 Jahre aufgestellt hatte.

Im Gegensatz zu Lindberg war Fairhead nie professionelle Athletin – in ihren ersten 95 Lebensjahren spielte sie vor allem Bowling. Vor einem Jahr nahm sie erstmals an einem Lauf teil und unterbot gleich den kanadischen Rekord. Dann fand sie heraus, dass sie nur etwa 3 Minuten vom Weltrekord entfernt war. Also nahm sie auch diesen Titel ins Visier – mit Erfolg.