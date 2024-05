Elena Quirici verpasst an der EM in Zadar die erfolgreiche Titelverteidigung und gewinnt Silber.

Legende: Erst im Final gestoppt Karateka Elena Quirici. Freshfocus/Aleksandar Djorovic/Archiv

Elena Quirici musste sich in der Disziplin Kumite in der Klasse bis 68 kg erst im Final geschlagen geben. Die 30-Jährige, seit Anfang Februar zum wiederholten Mal die Nummer 1 der Weltrangliste, unterlag im Duell um Gold der Französin Alizée Agier, der Nummer 6 im Ranking.

Die Aargauerin verpasste es damit, ihrer umfangreichen Sammlung einen weiteren Titel hinzuzufügen. EM-Gold gewann sie schon viermal. Vor ihrem Sieg an den letztjährigen Europameisterschaften in Guadalajara in Spanien hatte sie schon vor acht Jahren in Montpellier und vor sechs Jahren in Novi Sad dominiert. In Serbien sicherte sie sich zudem den Titel im Team-Wettbewerb.

In ihrem Palmarès hat die Athletin mit Vorfahren im Tessin auch zwei WM-Medaillengewinne stehen. Vor zwölf Jahren wurde sie, damals noch in der Klasse bis 61 kg kämpfend, in Paris-Bercy Dritte, im vergangenen Herbst in Budapest Zweite.