Die Schweizer Kunstturnerinnen und Kunstturner sind zuversichtlich an die am Dienstag beginnende EM gereist.

Für die Schweizer Kunstturner gilt es 2023 ernst: Das Männer-Team will sich an der WM im Herbst für den olympischen Teamwettkampf qualifizieren. Um das dort überhaupt versuchen zu können, ist an der EM in Antalya (11. – 16. April) Platz 13 nötig.

Das ist im Normalfall eine Formsache – in Antalya will das Team mehr, nämlich den Teamfinal der Top-8-Nationen. An der letztjährigen EM in München erreichten die Schweizer den hervorragenden 4. Rang.

01:38 Video Archiv: Routinier Yusof zurück im Nationalteam Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Was gelingt Seifert?

Aktuell das grösste Potenzial bei den Schweizern besitzt Noe Seifert, in München 5. im Mehrkampf. Der 24-jährige Aargauer, von dem Coach Claudio Capelli sagt, er habe «eigentlich keine Schwäche», will im Mehrkampf in die Top 8 turnen und den Reck-Final erreichen.

Auch der Barren-Final sei möglich, wenn alles gut laufe, sagt Seifert. «Ich bin jedenfalls ziemlich gut in Form.»

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Kunstturn-EM bei SRF: Donnerstag, 13.04., 15:00 Uhr

Freitag, 14.04., 15:00 Uhr

Samstag, 15.04., 12:30 Uhr

Sonntag, 16.04., 12:00 Uhr

Schweizerinnen streben Rang 13 an

Derzeit kleinere Brötchen backen müssen die Schweizer Frauen. Nach dem 18. Platz im Teamwettbewerb an der letztjährigen EM soll es diesmal zumindest mit der Qualifikation für die WM klappen.