Weniger als 3 Monate nach Olympia ermitteln die Kunstturner in Kitakyushu die Einzel-Weltmeister. Der Schweizerische Turnverband tritt mit einer jungen Equipe an.

Das Schweizer Team an der Kunstturn-WM in Kitakyushu Bild 1 / 8 Legende: Christian Baumann (26, Leutwil) Keystone Bild 2 / 8 Legende: Andrin Frey (21, Steffisburg) Freshfocus Bild 3 / 8 Legende: Moreno Kratter (23, Rüti) Freshfocus Bild 4 / 8 Legende: Henji Mboyo (22, Glattbrugg) Freshfocus Bild 5 / 8 Legende: Noe Seifert (22, Küngoldingen) Freshfocus Bild 6 / 8 Legende: Taha Serhani (26, Winterthur) Freshfocus Bild 7 / 8 Legende: Lilli Habisreutinger (17, Frauenfeld) Freshfocus Bild 8 / 8 Legende: Stefanie Siegenthaler (23, Bertschikon) Freshfocus

71 Tage nach der Schlussfeier der Sommerspiele in Tokio beginnt am Montag mit der WM bereits der nächste internationale Grossanlass der Kunstturner. Dieser findet erneut in Japan statt: Kitakyushu sprang in die Bresche, nachdem sich Kopenhagen nach Ausbruch der Corona-Pandemie als Veranstalter zurückgezogen hatte.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kunstturn-WM in Kitakyushu können sie ab Donnerstag live bei SRF mitverfolgen. Donnerstag, 10:55 Uhr, SRF zwei: Mehrkampf-Final Frauen

Freitag, 10:55 Uhr, SRF zwei, Mehrkampf-Final Männer

Samstag, 09:05 Uhr, SRF zwei/info, Gerätefinals

Sonntag, 09:20 Uhr, SRF zwei/info, Gerätefinals

Zu Beginn des neuen Olympia-Zyklus' ist beim Schweizerischen Turnverband vieles anders. Pablo Brägger und Giulia Steingruber sind zurückgetreten, Frauen-Cheftrainer Fabien Martin wurde freigestellt.

Von den 5 Olympia-Teilnehmern nahm einzig Christian Baumann die Reise auf sich. Baumann wird nur am Barren antreten und will den Final erreichen. Taha Serhani, Henji Mboyo, Noe Seifert, Moreno Kratter und Andrin Frey nehmen erstmals an einer WM teil.

Das Programm an der Kunstturn-WM in Kitakyushu Datum Zeit Gerät Montag, 18. Oktober

02:45 Uhr - 13:30 Uhr Qualifikation Frauen, Subdivisionen 1 bis 7 (mit SUI)

Dienstag, 19. Oktober

02:45 Uhr - 07:15 Uhr

10:00 Uhr - 13:50 Uhr Qualifikation Frauen, Subdivisionen 8 bis 10

Qualifikation Männer, Subdivisionen 1 und 2 Mittwoch, 20. Oktober

02:00 Uhr - 13:50 Uhr

Qualifikation Männer, Subdivisionen 3 bis 8 (mit SUI)

Donnerstag, 21. Oktober

11:00 Uhr

Mehrkampf-Final Frauen

Freitag, 22. Oktober

11:00 Uhr

Mehrkampf-Final Männer

Samstag, 23. Oktober

09:10 Uhr

Gerätefinals Boden, Pauschenpferd, Ringe (Männer)

Sprung, Stufenbarren (Frauen) Sonntag, 24. Oktober

09:25 Uhr

Gerätefinals Sprung, Barren, Reck (Männer)

Schwebebalken, Boden (Frauen)



Keine Ambitionen auf eine Spitzenklassierung haben die Frauen des STV. Nach dem Karriereende von Steingruber nimmt Stefanie Siegenthaler die Rolle der Teamleaderin ein, Lilli Habisreutinger komplettiert das Duo.