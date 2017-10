Steingruber starke 7. im Mehrkampf-Final

Giulia Steingruber ist an der WM in Montreal auf den hervorragenden 7. Platz im Mehrkampf geturnt. Sie übertraf damit die Erwartungen ihres Trainers.

Gegenüber der Qualifikation steigerte sich Steingruber um einen halben Punkt. Vor allem am Boden wirkte sie deutlich sicherer, aber auch am Stufenbarren und am Schwebebalken gelang der 23-Jährigen eine Steigerung. Nur ihr Paradesprung, der Tschussowitina, glückte ihr nicht mehr ganz so perfekt wie bei ihrem ersten Auftritt.

Nichtsdestotrotz erreichte sie die zweitbeste Mehrkampf-Klassierung ihrer Karriere. «Dies ist eine mega Belohnung für die harte Arbeit», sagte sie strahlend. Es sei ein steiniger Weg gewesen in den letzten Monaten. «Nun konnte ich auch den Trainern etwas zurückgeben.»

Trainer-Erwartungen übertroffen

Rang 5 und damit ihr bislang bestes Mehrkampf-Ergebnis an Weltmeisterschaften verpasste Steingruber nur um drei Zehntel, zur Bronzemedaille fehlten ihr 1,133 Punkte. Ihr Trainer Fabien Martin hatte im Optimalfall Rang 8 für möglich gehalten.

Am Samstagabend steht Steingruber im Sprung-Final. Nach ihrem 3. Qualifikationsrang kämpft sie dort um die Medaillen (ab 18:55 Uhr live auf SRF zwei).

Gold wieder an die USA

Mehrkampf-Weltmeisterin wurde überraschend die Amerikanerin Morgan Hurd. Die 16-Jährige gebürtige Chinesin trat die Nachfolge ihrer derzeit pausierenden Landsfrau Simone Biles an. Silber ging an Ellie Black (Ka), Bronze an Jelena Eremina (Russ).

Resultate:

1. Morgan Hurd (USA) 55,232 (14,533, 14,300, 12,666, 13,733). 2. Ellie Black (CAN) 55,132 (14,600, 14,233, 12,866, 13,433). 3. Jelena Eremina (RUS) 54,799 (13,866, 14,200, 13,133, 13,600). 4. Mai Murakami (JPN) 54,699. 5. Melanie De Jesus Dos Santos (FRA) 54,132. 6. Aiko Sugihara (JPN) 53,965. 7. Giulia Steingruber (SUI) 53,666 (14,700, 12,933, 12,400, 13,633).

