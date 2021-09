Die US-Turnerin hätte nach eigenen Angaben aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht an Olympia teilnehmen sollen.

Legende: Bestritt an den Olympischen Spielen nur einen Wettkampf Simone Biles. Keystone

«Wenn man sich ansieht, was ich in den letzten 7 Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zu einem Olympia-Team gehören dürfen», sagte Biles dem New York Magazine: «Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen.»

Der Skandal um den ehemaligen Mannschaftsarzt Larry Nassar habe bei ihr als Opfer von sexueller Gewalt einen hohen emotionalen Tribut gefordert. Nassar (58) verbüsst eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, Frauen und Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

Ich habe das so lange verdrängt, wie mein Geist und mein Körper es mir erlaubten.

«Es war zu viel. Aber ich wollte nicht zulassen, dass er mir etwas wegnimmt, für das ich hart gearbeitet habe, seit ich 6 Jahre alt war», sagte Biles. «Also habe ich das so lange verdrängt, wie mein Geist und mein Körper es mir erlaubten.»

Unter anderem wegen einer mentalen Blockade bei Drehungen um die Längsachse hatte die viermalige Olympiasiegerin im Mannschafts-Final von Tokio den Wettkampf abgebrochen und auf einen Start im Mehrkampf-Final verzichtet. Sie bestritt schliesslich nur den Schwebebalken-Final und holte dort Bronze.