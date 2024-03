Jessie Diggins ist auf bestem Wege, zum zweiten Mal nach 2021 den Gesamtweltcup der Langläuferinnen zu gewinnen. Die US-Amerikanerin lief in Falun über 10 km in klassischer Technik auf Rang 5. Diggins baute damit den Vorsprung auf die letzte verbleibende Konkurrentin Linn Svahn (SWE/18.) auf 75 Punkte aus. Am Sonntag stehen im schwedischen Wintersport-Mekka als letzter Wettkampf der Saison noch die 20 km Skating auf dem Programm.

Schweizer Exploit bleibt aus

An der Spitze feierte Finnland einen Doppelsieg. Kerttu Niskanen hatte um 4,2 Sekunden die Nase gegenüber ihrer Landsfrau Johanna Matintalo vorne. Rang 3 ging an die Schwedin Jonna Sundling. Für das beste Schweizer Resultat sorgte einmal mehr Teamleaderin Nadine Fähndrich. Einen Tag nach dem Final-Einzug im Klassisch-Sprint lief die Luzernerin in ihrem ersten Distanzrennen nach dem Eingriff am offenen Herzen auf Rang 17. Nadja Kälin wurde 22., Anja Weber (32.) und Désirée Steiner (34.) verpassten die Top 30.