Gehört Von Siebenthal bald zur absoluten Weltspitze?

Am Freitag wird im finnischen Kuusamo die neue Langlauf-Saison eröffnet. Wir haben unsere beiden Experten Adriano Iseppi und Patrick Schmid mit 3 gewagten Thesen konfrontiert.

Mit den Rennen in Kuusamo wird der Olympiawinter in den kommenden Tagen so richtig lanciert. Aus Schweizer Sicht sollen dabei natürlich auch Dario Cologna und Nathalie von Siebenthal eine (Haupt-)Rolle spielen.

Doch was ist den beiden zuzutrauen? Und wie sieht es bei den übrigen Schweizern aus? SRF-Experte Adriano Iseppi und Patrick Schmid nehmen Stellung zu drei Thesen.

These 1: Von Siebenthal gehört bald zur absoluten Weltspitze 0:53 min, vom 23.11.2017

Ist Von Siebenthal bald eine absolute Spitzenläuferin?

Optionen Ja, das traue ich ihr durchaus zu. Nein, nach ganz vorne reicht es nicht.

These 2: Das Männerteam hinter Cologna stagniert 0:50 min, vom 23.11.2017

Herrscht hinter Cologna ein Loch?

Optionen Ja, bei den Männern sieht es tatsächlich düster aus. Nein, der eine oder andere wird für Aufsehen sorgen.

These 3: Cologna setzt komplett auf Olympia 0:50 min, vom 23.11.2017

Fokussiert sich Cologna voll auf Olympia?

Optionen Ja, der Gesamtweltcup spielt nur eine Nebenrolle. Nein, Cologna wird den ganzen Winter über Vollgas geben.

Hinweis: Kurz nachdem diese Videoaufnahmen gemacht wurden, hat Dario Cologna bekannt gegeben, an einer Entzündung der Achillessehne zu leiden. Diese Information wurde bei der Prognose nicht berücksichtigt.