Holmenkollen-Sieg bringt Sundby 3. Gesamtweltcup

Martin Johnsrud Sundby gewinnt das prestigeträchtige Klassisch-Rennen über 50 km in Oslo. Damit sichert sich der Norweger auch den Gewinn des Gesamtweltcups.

Martin Johnsrud Sundby gewann wie 2016 den klassischen 50-km-Lauf am Holmenkollen. Der Norweger setzte sich 3 km vor dem Ziel von Iivo Niskanen (Fi) ab und distanzierte diesen um 9,9 Sekunden. Den dritten Platz ersprintete sich Alexander Bessmertnich (Russ).

Dritter Gesamtweltcupsieg

Mit dem Sieg sicherte sich Sundby auch rechnerisch zum dritten Mal nach 2014 und 2016 den Gewinn des Gesamtweltcups. Doppel-Weltmeister Sergej Ustjugow hatte die Jagd auf Sundby allerdings bereits zuvor aufgegeben und angekündigt, wegen Müdigkeit auf das Weltcup-Finale in Québec zu verzichten.

Schweizer in den Punkten

Die beiden einzigen Schweizer Jonas Baumann (26.) und Ueli Schnider (27.) schafften es knapp in die Weltcup-Punkte. Dario Cologna verzichtete wie einige andere Spitzenläufer auf das traditionsreiche Rennen in Oslo und wird am Sonntag den Engadiner Skimarathon laufen.

