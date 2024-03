Valerio Grond läuft in Lahti im Skating-Sprint auf Rang 3.

Hinter den Topfavoriten Johannes Kläbo und Lucas Chanavat feiert der Davoser seinen ersten Podestplatz.

Bei den Frauen werden die Schwedinnen düpiert, die Schweizerinnen verpassen den Final.

Nachdem er sich das Rennen intelligent eingeteilt hatte, fand Valerio Grond beim letzten Sprint-Rennen der Saison noch einmal einen Gang. Im Skating-Final in Lahti sah er in der letzten Kurve die Türe aufgehen und hängte aussen Even Northug (NOR) und Federico Pellegrino (ITA) ab. In einem furiosen Schlussspurt hängte er die beiden ab und klassierte sich hinter den «ewigen» Favoriten Johannes Kläbo (NOR) und Lucas Chanavat (FRA) auf Rang 3. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass Grond im Einzel auf ein Weltcup-Podest lief.

Aus Schweizer Sicht war im Skating-Sprint von Lahti schon am Vormittag etwas in der Luft gelegen. Grond glänzte im Prolog mit Rang 3, Janik Riebli stellte über die 1,5 km die fünftschnellste Zeit auf. Mit Roman Schaad qualifizierte sich gar noch ein dritter Schweizer für die K.o.-Phase. Doch während der Davoser Grond Runde für Runde überstand (den Halbfinal als zweitbester Lucky Loser), mussten sich Riebli und Schaad nach den Viertelfinals verabschieden.

Enttäuschungen für Diggins und die Schwedinnen

Die Schweizerinnen verpassten in Abwesenheit von Nadine Fähndrich einen Final-Einzug. Alina Meier und Désirée Steiner blieben im Halbfinal hängen. Für Anja Weber bedeuteten die Viertelfinals Endstation. Einen souveränen Tagessieg feierte Kristine Skistad. Die Norwegerin setzte sich vor Coletta Rydzek (GER) und den schwedischen Topfavoritinnen Maja Dahlqvist und Linn Svahn durch.

Eine faustdicke Überraschung der unverhofften Art erlebte Jessica Diggins. Die Gesamtweltcup-Leaderin blieb als 31. im Prolog hängen. Schon am Samstag war sie im finnischen Wintersport-Mekka nur auf Rang 21 gelaufen.