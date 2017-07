19 Athleten vertreten die Schweiz an der WM in London

Swiss Athletics reist mit einem 19-köpfigen Aufgebot an die Weltmeisterschaften. Die Titelkämpfe finden vom 4. bis 13. August im Olympiastadion von London statt. Wir liefern schon heute den Formcheck unserer Hoffnungsträger.

Mit 19 Athleten ist die Schweizer WM-Delegation im Vergleich zu dem Grossanlass 2015 in Peking um 3 Vertreter gewachsen und so zahlreich wie noch nie. Die Männer-Fraktion konnte gleich um 50 Prozent aufgestockt werden, besteht aber gleihwohl nur aus einem Trio. Somit hält der Trend an: Das weibliche Geschlecht dominiert die hiesige Leichtathletik klar.

Die weiteren Fakten zum Aufgebot:

Als Jüngste ist Yasmin Giger selektioniert worden, die Thurgauerin ist erst 17-jährig. Geher Alejandro Florez ist mit 46 Jahren der Teamsenior.

. Geher Alejandro Florez ist der Teamsenior. Die Schweiz ist mit einer jungen, aufstrebenden Equipe vertreten. Trotzdem verfügen bis auf zwei Einzel-Teilnehmerinnen alle schon über WM-Erfahrung .

Ein Frauen-Quartett ist nur für die Sprintstaffel berücksichtigt worden.

ist nur für die Sprintstaffel berücksichtigt worden. 4 Athleten werden trotz erfüllter WM-Norm die Titelkämpfe verpassen (siehe untere Tabelle)

Die Schweizer WM-Starter im Formcheck MÄNNER

Alejandro Florez

1971

50 km Gehen

Steht mit bloss einem mässigen Saisonresultat zu Buche. Ohne Aussicht auf einen Spitzenplatz. Kariem Hussein

1989

400 m Hürden

Ist diese Saison erst einmal unter 49 Sekunden gelaufen. Seit Lausanne wieder etwas auf Formsuche. Alex Wilson

1990

100 m / 200 m

So schnell wie noch nie unterwegs. Brennt nach seinem nicht anerkannten Landesrekord an der SM darauf, sich zu beweisen.





FRAUEN

Caroline Agnou

1996

Siebenkampf Liefert vor 10 Tagen den Siebenkampf ihres Lebens ab und wird dafür mit EM-Gold bei den U23 belohnt.

Sarah Atcho

1995

200 m

Macht zuletzt nochmals einen Schritt nach vorn. Sie dürfte aber noch weiter reifen müssen, um den Vorlauf zu überstehen.

Selina Büchel

1991

800 m

Kommt heuer noch nicht an ihren Topwert aus dem 2015 heran. Ist auf eine klare Steigerung angewiesen, soll es mit einem Finalplatz an einem Grossanlass aufgehen.

Nicole Büchler

1983

Stabhochsprung

Springt nach einem harzigen Einstieg in die Freiluft-Wettkämpfe überzeugend und solid. Zuletzt klagt die Seeländerin über Hüftbeschwerden.

Petra Fontanive

1988

400 m Hürden

Kann mit Zuversicht Kurs nehmen auf ihre 2. Weltmeisterschaften. Die Zürcherin hat sich in dieser Saison nochmals um über 1,5 Sekunden verbessert.

Yasmin Giger*

1999

400 m Hürden

Gold an der U20-EM weckt Begehrlichkeiten. Die Elite-WM ist für das Zukunftsversprechen hoffentlich nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach oben.

Mujinga Kambundji

1992

100 m / 200 m

Nach Anlaufschwierigkeiten läuft ihr Motor heiss. Die Basis ist gelegt, das Selbstvertrauen ist da, damit auf der schnellen Bahn in London die Bestzeiten weiter sinken.

Angelica Moser

1997

Stabhochsprung Der Formaufbau im Hinblick auf die WM stimmt, die neue persönliche Bestleistung ist erst wenige Tage alt.

Laura Polli

1983

20 km Gehen

Steht zum 3. Mal in Folge bei der WM am Start. Damit ist das vordergründige Ziel der Tessinerin schon erreicht.

Géraldine Ruckstuhl*

1998

Siebenkampf

Alles angerichtet für das WM-Debüt: Eröffnet die Saison mit einem Paukenschlag und sorgt mit U20-EM-Silber und Schweizer Rekord für das nächste Ausrufezeichen.

Fabienne Schlumpf

1990

3000 m Steeple

Etabliert sich diese Saison in der europäischen Spitze. Hofft in London zusätzlich auf den Effekt ihres letzten Blocks im Höhentrainingslager in St. Moritz.

Léa Sprunger

1990

400 m Hürden

Befindet sich in einem absoluten Formhoch und scheint auch mental gefestigt, was lange als ihre Schwäche ausgelegt werden konnte.





Sprintstaffel

4x100 m

Atcho, Samantha Dagry (22)*, Cornelia Halbheer (24)*, Kambundji, Salomé Kora (23)*, Ajla Del Ponte (21)*

* = WM-Neuling