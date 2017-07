Das Schweizer WM-Team in London: Von Senkrechtstartern und Exoten

Heute, 12:58 Uhr

Mit 19 Athletinnen und Athleten ist die Schweizer Delegation so zahlreich bestückt wie noch nie an einer Weltmeisterschaft. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und lernen Sie das Swiss-Athletics-Team besser kennen. Der Startschuss in London fällt am Freitag.

SRF