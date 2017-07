Para-WM: Helbling überzeugt in London

An der Para-Leichtathletik-WM in London hat Alexandra Helbling (Nottwil) über 200 m mit Rang 5 überzeugt. Bei den Männern belegte Bojan Mitic (Hochdorf) über 100 Meter den 6. Platz.

Para-WM: Helbling auf Rang 5, Mitic auf Rang 6 1:18 min, vom 15.7.2017

Alexandra Helbling kam im 200-Meter-Rennen bis vier Zehntel an ihre persönliche Bestzeit (30,42 Sekunden) heran. Für die in Sri Lanka geborene 23-jährige Rollstuhlsportlerin ist dies ihre bisher beste WM-Klassierung. 2013 wurde sie in Lyon über die gleiche Distanz Sechste (31,82).

Mitic kommt auf Rang 6

Bojan Mitic verpasste über 100 m nach einem schwachen Start die Bronzemedaille als Sechster um 0,65 Sekunden. Der WM-Dritte von 2015 blieb mit 16,40 deutlich über seiner Saisonbestleistung (15,73). Manuela Schär (Kriens) qualifizierte sich über 1500 m mit der viertbesten Zeit für den Final vom Montag.