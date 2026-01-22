Swiss Olympic hat am Donnerstag insgesamt 10 Biathletinnen und Biathleten für die Winterspiele selektioniert.

Legende: Erfüllte die Kriterien nur halb, darf aber mit nach Italien Lena Häcki-Gross. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Schweiz ist an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina mit je 5 Biathletinnen und Biathleten vertreten. Die Selektionskommission von Swiss Olympic nominierte Amy Baserga, Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin und Ersatzläuferin Lydia Mettler bei den Frauen sowie Niklas Hartweg, Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Jeremy Finello und James Pacal bei den Männern.

Häcki-Gross atmet auf

Bei den Frauen schafften im Weltcup nur Baserga und Meier die sportliche Qualifikation für die Spiele. Kulant zeigte sich der Verband bei Häcki-Gross und Gasparin. Zur Vorbereitung auf die Staffel sollen die beiden in Antholz auch Einzelwettbewerbe bestreiten. Die zweifache Weltcup-Siegerin Häcki-Gross hatte die Selektionskriterien überraschend nur zur Hälfte erfüllt, darf nun aber aufatmen.

Neben den gesetzten Hartweg, Burkhalter und Stalder kämpfen bei den Männern Finello und Pacal noch um den vierten Platz im Staffelrennen. Jeweils einer der beiden könnte auch in den Einzelrennen zum Einsatz kommen.