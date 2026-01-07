Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Milano Cortina bekanntgegeben.

20 der 25 Kaderspieler waren schon an der WM im letzten Jahr dabei, wo die Schweiz Silber holte.

15 Spieler im von NHL-Stars gespickten Team kommen zu ihrer Olympia-Premiere.

Auch das Aufgebot des Schweizer Frauen-Teams wurde am Mittwoch bekannt.

Das Kader der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele im Februar in Milano Cortina steht. Mit Pius Suter und Philipp Kurashev figurieren auch die zwei derzeit verletzt ausfallenden NHL-Stürmer im Aufgebot.

Nationaltrainer Patrick Fischer nominierte für sein 25-köpfiges Kader 20 Spieler, die letzten Frühling dem WM-Silberteam angehörten. Die grossen Überraschungen blieben auch sonst aus. Ins Auge sticht allenfalls das Fehlen des letztjährigen Schweizer WM-Topskorers Tyler Moy.

15 Olympia-Debütanten

Die nominierten Spieler totalisieren 1759 Länderspieleinsätze und 12 Olympia-Teilnahmen. Spitzenreiter sind die beiden Torhüter Leonardo Genoni (2018, 2022) und Reto Berra (2014, 2022), für welche die dritte Olympia-Teilnahme bevorsteht. Berra erhielt gegenüber Sandro Aeschlimann und Stéphane Charlin, die ebenfalls für ein Aufgebot in Frage gekommen wären, den Vorzug.

Die Berücksichtigung des NHL-Goalies Akira Schmid war allgemein erwartet worden. Er, die Verteidiger Tim Berni, Andrea Glauser, Dean Kukan, Janis Moser, Jonas Siegenthaler und Christian Marti sowie die Offensivspieler Kevin Fiala, Nico Hischier, Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev, Timo Meier, Damien Riat und Sandro Schmid feiern in Italien ihre Olympia-Premiere.

Das Kader im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (Vegas Golden Knights / NHL) Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils / NHL) Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings / NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Philipp Kurashev (San Jose Sharks / NHL), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

NHL-Spieler reisen 3 Tage später an

Das Gros der Mannschaft reist am 5. Februar nach Mailand. Die 10 aufgebotenen Akteure aus der NHL stossen dann am 8. Februar zum Team. Ernst gilt es ab dem 12. Februar, wenn die Schweiz im ersten Gruppenspiel auf Frankreich trifft. Am 13. Februar folgt das Kracherspiel gegen Kanada, bevor am 15. Februar das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien auf dem Programm steht.

Fischer freut sich, mit einer eingespielten Equipe antreten zu können. «Auf dem Eis werden wir alles geben, um als Team um die Medaillen zu kämpfen», lässt er sich zitieren. Die zahlreiche personelle Verstärkung aus der NHL empfindet er als grossen Bonus. «Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich aus dem Vollen schöpfen können, was die Qualität unserer Spieler betrifft.»