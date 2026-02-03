Erstmals seit 20 Jahren finden die Olympia-Skirennen wieder auf Pisten statt, die im Weltcup einen festen Platz haben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Olimpia delle Tofane. Auf der «Tofane» wurde 1956 die Olympia-Abfahrt der Männer ausgetragen. Seit 1974 ist sie regelmässig Schauplatz von Frauen-Abfahrten im Weltcup. Bildquelle: Freshfocus/Luciano Maria Bisi/Zuma Sports Wire. 1 / 4 Legende: Olimpia delle Tofane Auf der «Tofane» wurde 1956 die Olympia-Abfahrt der Männer ausgetragen. Seit 1974 ist sie regelmässig Schauplatz von Frauen-Abfahrten im Weltcup. Freshfocus/Luciano Maria Bisi/Zuma Sports Wire

Bild 2 von 4. Olimpia delle Tofane. Die Strecke in den Dolomiten zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeiten aus. Der steile Tofanaschuss (im Bild) gehört zu den charakteristischsten Stellen. Bildquelle: Keystone/AP/Alessandro Trovati. 2 / 4 Legende: Olimpia delle Tofane Die Strecke in den Dolomiten zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeiten aus. Der steile Tofanaschuss (im Bild) gehört zu den charakteristischsten Stellen. Keystone/AP/Alessandro Trovati

Bild 3 von 4. Pista Stelvio. Die Strecke wurde 1982 mit Blick auf die WM 1985 eingeweiht. Seit 1993 finden hier mit grosser Regelmässigkeit Männer-Abfahrten statt. Bildquelle: imago images/Abacapress. 3 / 4 Legende: Pista Stelvio Die Strecke wurde 1982 mit Blick auf die WM 1985 eingeweiht. Seit 1993 finden hier mit grosser Regelmässigkeit Männer-Abfahrten statt. imago images/Abacapress

Bild 4 von 4. Pista Stelvio. Sie gilt als eine der schwierigsten Strecken der Welt. Eine der Schlüsselstellen ist der San-Pietro-Sprung, der bis zu 45 Meter weit führen kann. Bildquelle: Freshfocus/DPA/Johann Groder. 4 / 4 Legende: Pista Stelvio Sie gilt als eine der schwierigsten Strecken der Welt. Eine der Schlüsselstellen ist der San-Pietro-Sprung, der bis zu 45 Meter weit führen kann. Freshfocus/DPA/Johann Groder Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die alpinen Skirennen der Olympischen Winterspiele 2026 werden auf traditionsreichen Weltcup-Strecken ausgetragen. In Cortina d’Ampezzo kommt mit der Olimpia delle Tofane eine der bekanntesten Frauen-Speedpisten zum Einsatz, die Männer fahren auf der legendären Stelvio in Bormio.

Damit heben sich die Winterspiele in Italien deutlich von vergangenen Spielen ab. In Pyeongchang 2018 und Peking 2022 fanden die alpinen Skirennen auf eigens errichteten Strecken statt, die zuvor keine Rolle im Weltcup gespielt hatten. Auch Sotschi 2014 setzte auf komplett neu gebaute Strecken, für die Spiele 2010 in Vancouver wurde das Skigebiet in Whistler massiv ausgebaut.

Die Rückkehr auf Weltcup-Traditionsstrecken wurde bei den Ski-Cracks grundsätzlich sehr positiv aufgenommen. Man kennt die Pisten und weiss dementsprechend, welche Risiken man eingehen kann. In Sachen Präparation können die Organisatoren zudem auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Olympia-Programm Ski Alpin Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 07.02.

11:30 Uhr: Männer, Abfahrt Sonntag, 08.02.

11:30 Uhr: Frauen, Abfahrt Montag, 09.02.

10:30 Uhr: Männer, Team Kombination, Abfahrt

14:00 Uhr: Männer, Team Kombination, Slalom Dienstag, 10.02.

10:30 Uhr Frauen, Team Kombination, Abfahrt

14:00 Uhr: Frauen, Team Kombination, Slalom Mittwoch, 11.02.

11:30 Uhr: Männer, Super-G Donnerstag, 12.02.

11:30 Uhr: Frauen, Super-G Samstag, 14.02.

10:00 Uhr: Männer, Riesenslalom, 1. Lauf

13:30 Uhr: Männer, Riesenslalom, 2. Lauf Sonntag, 15.02.

10:00 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf

13:30 Uhr: Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf Montag, 16.02.

10:00 Uhr: Männer, Slalom, 1. Lauf

13:30 Uhr: Männer, Slalom, 2. Lauf Mittwoch, 18.02.

10:00 Uhr: Frauen, Slalom, 1. Lauf

13:30 Uhr: Frauen, Slalom, 2. Lauf SRF überträgt alle Rennen live.

