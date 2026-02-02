Legende: Wurde vorläufig suspendiert Rebecca Passler. imago images/speedshot

Biathlon: Doping-Befund bei Italienerin Passler

Doping-Befund bei Olympia-Gastgeber Italien: Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele ist die für die Wettbewerbe in Antholz nominierte Biathletin Rebecca Passler positiv auf Letrozol getestet worden, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert, wie Italiens Anti-Doping-Agentur NADO mitteilte. Passler, die in der laufenden Weltcup-Saison zwei 11. Plätze als Bestresultate vorzuweisen hat, wurde ausserhalb von Wettkämpfen positiv getestet. Sie galt als Kandidatin für die italienische Staffel um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi.

Olympische Winterspiele