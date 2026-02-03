Sie lancieren die Olympischen Spiele aus Schweizer Sicht: Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller absolvieren im Mixed-Curling bereits am Mittwoch gegen Estland die erste von 9 Round-Robin-Partien.

Die Disziplin steht zum dritten Mal im Programm der Winterspiele. Bei den ersten beiden Austragungen vertraten Jenny Perret und Martin Rios die Schweiz. Bei der Premiere 2018 holte das Duo Silber, vor vier Jahren belegte es den 7. Platz.

Noch keine gemeinsame Medaille

Das Ehepaar Schwaller erlebt die Olympia-Feuertaufe. Yannick Schwaller tritt auch noch mit dem Männerteam an. Die beiden nahmen gemeinsam zweimal an Weltmeisterschaften teil und belegten dabei die Ränge 7 (2023) und 4 (2024). In Cortina soll es mit einer Medaille klappen.

Die beiden sehen es als Vorteil, dass sie auch neben dem Eis ein eingespieltes Gespann bilden. «Natürlich bringt es auch Herausforderungen mit sich, aber es hat mehr Positives als Negatives», so Schwaller-Hürlimann. Nach der Round Robin geht es am 9. Februar direkt mit den Halbfinals der besten vier Nationen weiter.