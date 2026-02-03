Tomas Guarino bangt kurz vor Olympia um seine Minions-Musik – jetzt darf er doch mit ihr auftreten.

Legende: Kann aufatmen «Minions»-Eiskunstläufer Tomas Guarino. IMAGO / NurPhoto

Der spanische Eiskunstläufer Tomas Guarino ist kurz vor seinem Olympia-Debüt an einem musikalischen Fiasko vorbeigeschrammt. Nur wenige Tage vor dem Beginn der Winterspiele in Italien schrieb der 26-Jährige auf Instagram, dass er die Musik aus dem Bereich der Minions-Filme für seinen Lauf im Kurzprogramm wegen «Problemen bei der Rechtefreigabe» nicht benutzen dürfe.

Einen Tag später folgte die grosse Erleichterung. Er dürfe doch mit der Musik auftreten, schrieben die Olympia-Macher auf ihrer Internetseite unter Hinweis auf Angaben des Sportlers. «Wegen euch hat Universal Studios es sich noch einmal überlegt und die Rechte offiziell für diesen einen besonderen Anlass gewährt», schrieb Guarino. Es gebe noch ein paar Dinge zu klären bei den anderen beiden Musikstücken seines Programms, aber er sei «schon ganz nah dran», das zu erreichen.

Guarino qualifizierte sich für die Winterspiele mit einem Programm zu dem Lied «Papaya (Vaya Papayas)», das auf Minions-Figuren aus den Zeichentrickfilmen anspielt. Seine Performance war dabei humorvoll und verspielt.