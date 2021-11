In den letzten Monaten gab es zahlreiche Meldungen über Sportler mit Herzproblemen. In der Schweiz nimmt man das Thema ernst.

Nicht zuletzt der plötzliche Zusammenbruch des dänischen Fussball-Stars Christian Eriksen vor Millionen-Publikum bei der EURO 2021 hat die Thematik «Herzprobleme im Sport» ins allgemeine Bewusstsein gebracht.

Auch im Schweiz Sport misst man dem Thema grosse Bedeutung zu. «Seit Jahren treiben wir Präventionsmassnahmen voran», sagt Christian Schmied, leitender Arzt am Herzzentrum am Universitätsspital Zürich. So würden beispielsweise flächendeckende Herz-Checks sehr viel bringen. Diese werden in diversen Sportarten durchgeführt. Vor allem dort, wo es Richtung Leistungssport geht.

Weil aber auch ausgiebiges Testen das Risiko von einem Zwischenfall nicht gänzlich eliminieren kann, kommt auch der Rettung grosse Bedeutung zu. In der Schweiz ging diesbezüglich einiges: Sei es passiv mit der Bereitstellung von Defibrillatoren oder aktiv mit der Schulung von Betreuern.

Wie die Schweiz im internationalen Vergleich abschneidet und wie ZSC-Teamarzt Gery Büsser zusammen mit dem Schweizerischen Eishockeyverband Rettungen trainieren lässt, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.