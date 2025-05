Alina Pätz und Sven Michel haben an der Curling-WM im olympischen Mixed zum Abschluss zwei Siege gefeiert. Einem deutlichen 9:3-Sieg gegen die Türkei liessen sie in Fredericton (CAN) einen knappen 7:6-Erfolg gegen Japan folgen. Bereits nach dem Spiel gegen das türkische Duo war indes klar, dass die Schweiz den Einzug in den Viertelfinal nicht mehr bewerkstelligen kann.

Mit Blick auf die Olympia-Qualifikation waren die beiden Siege dennoch wichtig. Mit 5 Siegen und 4 Niederlagen belegt die Schweiz Platz 6 in der Gruppe B.

Legende: Nach der Round Robin ist Schluss ... ... für Alina Pätz und Sven Michel. Keystone/Martial Trezzini/ARCHIV

WM-Resultate von 2024 und 2025 ausschlaggebend

An der WM in Kanada wird ein grosser Teil der Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand vergeben. Ausschlaggebend sind die WM-Resultate von 2024 und 2025. Dank Platz 4 von Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann im letzten Jahr hat die Schweiz ein kleines Polster.

Nach der diesjährigen WM stehen sieben Nationen als Olympia-Teilnehmer fest. Gastgeber Italien hat seinen Startplatz auf sicher. Die letzten beiden Olympia-Tickets werden an einem Qualifikationsturnier im Dezember vergeben.