Auch die Hauptstadt unterstützt Schwedens Kandidatur für die Olympischen Winterspiele in 7 Jahren.

Stockholm sagt Ja zu Winterspielen in Schweden

Legende: Könnten in Schweden stattfinden Die Olympischen Winterspiele 2030. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die schwedische Landesregierung hatte schon vor 10 Tagen grünes Licht für die Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2030 gegeben. Nun unterstützt auch die Stadt Stockholm die Bewerbung.

Das schwedische Dossier sieht Stockholm als Hauptaustragungsort vor – nebst vielen «Aussenstationen» wie Falun, Are und Östersund. «Die Bedingungen für eine Kandidatur sind besser als je zuvor», sagt Anna Iwarsson, die Präsidentin des Schwedischen Sportverbands.

Schweiz: Nächster Entscheid am Freitag

Das Schweizer Sportparlament entscheidet am Freitag, ob auch die Schweiz eine Kandidatur weiter vorantreiben will. Erwartet wird, dass sich das Sportparlament in Ittigen geschlossen hinter eine Kandidatur stellt.

Die Vergabe der Winterspiele 2030 wird im kommenden Jahr erwartet. Neben der Schweiz und Schweden dürfte sich auch Frankreich offiziell um die Organisation der Grossveranstaltung bewerben. Die IOC-Exekutivkommission wird Anfang Dezember entscheiden, mit welchen Bewerbern sie die Dialog-Phase in Angriff nimmt.