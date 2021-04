Formel 1: Ilott als zweite Reserve-Kraft nebst Kubica

Das Team Alfa Romeo engagiert einen zweiten Test- und Simulator-Fahrer. Der Engländer Callum Ilott teilt sich ab sofort die Aufgaben mit dem Polen Robert Kubica. Dieses Business ist für ihn kein Neuland: So hat er für den in Hinwil stationierten Rennstall schon zweimal Testfahrten absolviert – im vorletzten Frühling in Sakhir in Bahrain und im vergangenen Dezember in Abu Dhabi. Am kommenden Freitag wird Ilott in Portimão in Portugal erstmals während eines Grand-Prix-Wochenendes im ersten Training zum Einsatz kommen. In der letzten Saison beendete der 22-Jährige die Formel-2-Meisterschaft hinter dem Deutschen Mick Schumacher als Zweiter in der Gesamtwertung.