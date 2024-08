Evie Richards gewinnt an der Mountainbike-WM in Andorra Gold im Short Track.

Sina Frei wird als beste Schweizerin 12. Topfavoritin Alessandra Keller muss das Rennen nach einem Sturz aufgeben.

Bei den Männern siegt der Franzose Victor Koretzky.

Nach 6 von 8 Runden hatten sich Evie Richards und Pauline Ferrand-Prévot entscheidend abgesetzt. Bald war deshalb klar, dass die Britin und die Olympiasiegerin aus Frankreich den Sieg unter sich ausmachen werden.

Schliesslich setzte sich Richards im Schlusssprint durch. Platz 3 ging an die Schwedin Jenny Rissveds, welche 18 Sekunden hinter dem Spitzenduo ins Ziel kam.

Als beste Schweizerin klassierte sich Sina Frei mit einem Rückstand von 45 Sekunden auf Platz 12. Steffi Häberlin wurde 20., Seraina Leugger 25.

Schliessen 01:14 Video Frei: «Nicht mega happy, aber auch nicht mega enttäuscht» Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden. 03:28 Video Keller: «Machte kein Sinn, unnötig Energie zu verpuffen» Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden. 01:32 Video Richards völlig aus dem Häuschen: «Ich kann es nicht glauben» (engl.) Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Keller gibt nach Sturz auf

Für die grosse Favoritin Alessandra Keller endete der Auftritt in einer herben Enttäuschung. Abseits der Kameras stürzte die Nidwaldnerin auf der 2. Runde, verlor danach den Anschluss und musste schliesslich das Rennen aufgeben.

In bisher 4 Weltcup-Short-Track-Rennen in Vallnord Pal Arinsal hatte Keller zuvor 3 Mal gewonnen und war einmal Zweite geworden. Ausgerechnet bei der WM bekundete sie nun grosses Pech. Immerhin blieb sie unverletzt und sollte am Sonntag beim Cross-Country-Rennen an den Start gehen können.

Litscher chancenlos

Bei den Männern siegte Victor Koretzky vor Charlie Aldridge (GBR) und Alan Hatherly (RSA). Der Franzose zog kurz vor Schluss das Tempo an und riss so eine Lücke von 3 Sekunden zu seinen Konkurrenten auf. Der einzige Schweizer am Start, Thomas Litscher, wurde mit einem Rückstand von 1:03 Minuten 25.

01:26 Video Litscher: «Bin ständig aus dem Pedal gefallen» Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Die grössten Schweizer Hoffnungen wie Nino Schurter, Filippo Colombo und allenfalls Mathias Flückiger nach seiner Blinddarm-Operation konzentrieren sich auf das Rennen im olympischen Cross-Country am Sonntag.

Lillo knapp am Podest vorbei

In der Kategorie U23 verpasste Dario Lillo als Vierter das Podest um 3 Sekunden. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Riley Amos vor Landsmann Bjorn Riley und Tobias Lillelund (DEN).