Auch der Weltranglistenerste Price scheidet an Darts-WM aus

Nächste Überraschung in London

Legende: Auch die Kopfhörer nützten nichts Nach 1:3-Satzrückstand spielte Gerwyn Price mit Gehörschutz. imago images/Pro Sports Images

Der Alexandra Palace in London hat seine nächste Überraschung miterlebt: Nach dem Out von Titelverteidiger Peter Wright ist auch der Weltnummer 1 Gerwyn Price gescheitert. Der Waliser unterlag dem Deutschen Gabriel Clemens im Viertelfinal sensationell deutlich mit 1:5.

Bereits der Einzug des «German Giant» in die Runde der besten 8 war der erste eines deutschen Darts-Spielers in der WM-Geschichte gewesen. Clemens war im 1. Satz noch chancenlos gegen den Weltmeister von 2021. Doch Price konnte sein Niveau nicht lange halten, Clemens dagegen agierte auf konstant hohem Level und entnervte so den Favoriten peu à peu.

Auch ein neues Accessoire half nichts

Nach 1:3-Satzrückstand spielte Price mit einem Gehörschutz, doch auch diese höchst ungewöhnliche Massnahme brachte keine Wende mehr. Clemens' Gegner im Halbfinal vom Montag ist der Engländer Michael Smith. Das 2. Finalticket machen der 3-fache Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden und der Belgier Dimitri van den Bergh unter sich aus.