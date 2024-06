Am Nations Cup in Lettland ist noch ein Olympia-Quotenplatz zu gewinnen. Die Schweiz startet aber schlecht ins Turnier.

Nationen-Turnier in Jurmala

Legende: Konnten der Schweiz nicht zum Auftaktsieg verhelfen Marco Krattiger (rechts) und Florian Breer. Imago/Xinhua/Wang Tiancong (Archiv)

Die Schweizer Beachvolleyballer haben sich zum Auftakt des Finalturniers am Nations Cup den Polen mit 1:2 geschlagen geben müssen. Adrian Heidrich/Leo Dillier brachten die Schweiz im lettischen Jurmala mit einem 21:16, 21:19 gegen Maciej Rudol/Filip Lejewa zunächst in Führung.

Anschliessend unterlagen Marco Krattiger/Florian Breer Piotr Kantor/Jakub Zdybek nach Satzführung 21:18, 19:21, 15:17. Im «Stechen», einem Entscheidungssatz mit Teams nach Wahl, zogen die Schweizer mit 13:15 den Kürzeren.

Olympia-Quotenplatz rückt in weite Ferne

Der 2022 zum ersten Mal durchgeführte Nations Cup geniesst bei den Top-Teams nicht den höchsten Stellenwert, die Sieger-Nation erhält aber einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele zugesprochen.

Nächster Gegner der Schweiz in der Dreiergruppe ist am Freitag das favorisierte Norwegen. Die Teams auf den Plätzen 1 und 2 ziehen in die Viertelfinals ein.