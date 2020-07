Coup in Sheffield: Snooker-Profi Ursenbacher im WM-Hauptfeld

Nervenstark in der Quali

Legende: Herr der Kugeln Alexander Ursenbacher. imago images

Was für eine Leistung von Alexander Ursenbacher: Der 24-jährige Snooker-Profi aus Rheinfelden qualifizierte sich als erster Spieler aus einem deutschsprachigen Land überhaupt für das Hauptfeld bei der WM in Sheffield. In der von Spielern aus Grossbritannien und dem fernen Osten dominierten Szene ist Ursenbachers Erfolg ein regelrechter Coup.

In der vierten und letzten Quali-Runde schaltete die Weltnummer 87 aus der Schweiz den besser eingestuften Andrew Higginson aus England (Weltnummer 59) mit 10:8 aus. Im 18. von maximal 19 Frames erzwang Ursenbacher in Rückstand liegend eine sogenannte «Respotted Black» und versenkte schliesslich die schwarze Kugel.

Höchstes Break gegen Wilson

Ursenbacher, der in der zweiten Quali-Runde eingestiegen war, hatte zuvor den Chinesen Chen Feilong (6:1) und danach Gary Wilson (6:3) geschlagen. Gegen die Weltnummer 19 aus England gelang Ursenbacher zudem mit 141 Punkten das höchste Break seiner Karriere.

Die Titelkämpfe im legendären Crucible Theatre beginnen am 31. Juli.