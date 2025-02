Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Die Schweizer Boxer freut's Hier in Person von Angelo Peña, vor einem Kampf im Superfedergewicht. Keystone/Anthony Anex

Olympia-Traum der Schweizer Boxer lebt

Der Exekutivrat von World Boxing hat am Dienstag sechs Beitrittsanträge der nationalen Boxverbände genehmigt, darunter auch jener der Schweiz. Damit ist der Schweizer Boxverband Swiss Boxing nach dem Austritt aus dem beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nicht mehr erwünschten IBA-Verband wieder eingebettet. Auch die Boxverbände aus dem Kosovo, Syrien, Ungarn, Malawi und Estland wurden aufgenommen. Damit umfasst der Weltverband neu 78 Verbände und erfüllt damit die Kriterien des IOC – eine Rückkehr des Boxens zu Olympia ist nur noch Formsache.

Passend zum Thema Wegen Olympia-Streit SwissBoxing tritt aus IBA aus

«The Cobra» zieht Schlussstrich

Im Alter von 40 Jahren beendet Arnold Gjergjaj seine Profikarriere. Diesen Entscheid verkündete der Boxer «The Cobra» in seinem Studio in Pratteln, wo er als Trainer dem Sport verbunden bleibt. 2014 wurde Gjergjaj in der Basler St.-Jakobshalle als erster Schweizer Schwergewichts-Europameister der EBU. Sein wertvollster Triumph gelang ihm im September 2023 mit dem WBF-Weltmeistertitel.