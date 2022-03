Legende: Muss sich zunächst um seine Genesung kümmern Mikkel Hansen. Keystone/AP Photo/Anna Szilagyi

Hansen fällt lange aus

Der dänische Weltklasse-Handballer Mikkel Hansen muss wegen Komplikationen nach einer Knieoperation eine lange Pause einlegen. Wie sein Klub Paris Saint-Germain mitteilte, hat der 34-Jährige unmittelbar nach dem Eingriff eine Lungenembolie und eine Venenentzündung erlitten. Der Weltmeister und Olympiasieger müsse sich mit gerinnungshemmenden Medikamenten behandeln lassen. PSG rechnet mit einer Pause von 4 bis 6 Monaten.

00:54 Video Trotz Hansen: Dänemark scheitert an der EM 2022 an Spanien Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen

Schweizer Nati in Topf 2

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft wird in der Auslosung für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland am Donnerstag in einer Woche in Topf 2 gesetzt sein. In jede der 8 Gruppen wird je ein Team aus den Töpfen 1 bis 4 gelost, jeweils die ersten 2 pro Gruppe dazu die besten 4 Gruppen-3. sind an der EM dabei. So nehmen insgesamt 20 der 32 Qualifikanten an der EM teil. Bereits qualifiziert sind Gastgeber Deutschland, Titelverteidiger Schweden sowie die EM-Finalisten 2022 Spanien und Dänemark. Ausgeschlossen wurden wegen des Einmarsches in der Ukraine Russland und Belarus. Die Qualispiele finden vom 12.10.2022 bis 30.04.2023 statt, die EM-Endrunde im Januar 2024.