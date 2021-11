Legende: Mit 7 Neulingen in Tunesien Nati-Trainer Michael Suter. Keystone

Nati mit Startniederlage in Tunesien

Die Schweiz ist mit einer Niederlage ins Länderturnier in Tunesien gestartet. Die stark verjüngte Equipe mit 7 Debütanten verlor in Hammamet gegen Montenegro 31:35. Im ersten Aufeinandertreffen mit Montenegros A-Nationalmannschaft überhaupt gerieten die Schweizer zweimal deutlich in Rückstand, vermochten den Abstand aber jeweils auf ein erträgliches Mass zu verringern. Die Möglichkeit zur Wende besassen sie allerdings nie. Am Freitag trifft die Nati erstmals auf Kapverden. Zum Abschluss ist am Samstag der Gastgeber der Gegner.

Auch Meister zu Magdeburg

Der Schweizer Nationalspieler Lucas Meister wechselt auf die kommende Saison hin innerhalb der Bundesliga von Minden nach Magdeburg. Der Kreisläufer verpflichtete sich für 2 Jahre. Vor einem Monat hatte bereits der Nationaltorhüter Nikola Portner bei Magdeburg einen Vertrag für die Saisons 2022/23 und 2023/24 unterschrieben. In der Bundesliga sind aktuell mit Meister, Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen), Alen Milosevic (Leipzig), Samuel Röthlisberger (Stuttgart) und Lenny Rubin (Wetzlar) 5 Schweizer engagiert.