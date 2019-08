Legende: Verlässt Mitchelton-Scott Matteo Trentin. Keystone

Trentin wird Teamkollege von Schär

Der Italiener Matteo Trentin wechselt auf die kommende Saison von Mitchelton-Scott zum Team CCC mit dem Schweizer Michael Schär. Der 30-Jährige einigte sich mit der polnischen Equipe auf einen Zweijahresvertrag. Trentin hatte an den Europameisterschaften 2018 in Glasgow Gold im Strassenrennen gewonnen. An der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour de France feierte er in der 17. Etappe seinen insgesamt dritten Etappensieg an der Frankreich-Rundfahrt.