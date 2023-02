Legende: Können für die WM planen Nationalcoach Lundin und seine Spielerinnen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Unihockey: Frauen-Nati löst WM-Ticket

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen hat sich vorzeitig für die WM Ende Jahr in Singapur qualifiziert. Die Equipe von Trainer Oscar Lundin gewann auch das 3. Gruppenspiel im italienischen Sabbiadoro. Anders als in den ersten beiden Partien (12:2 gegen Estland und 33:0 gegen die Ukraine) hatten die Schweizerinnen gegen die Slowakei mehr zu beissen. Den Siegtreffer zum 7:6 erzielte Seraina Fitzi erst 47 Sekunden vor Schluss. Bei diesem Resultat blieb es. Am Freitag steht das letzte Qualifikationsspiel auf dem Programm. Der Gegner dann: Spanien.

03:43 Video Archiv: Nati-Spielerin Isabelle Gerig ist zurück in der Schweiz Aus Gesichter & Geschichten vom 29.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 43 Sekunden.

Unihockey: Nationalgoalie Eder beendet Karriere

Unihockey-Nationalgoalie Patrick Eder hört am Ende dieser Saison auf. Der 33-jährige Berner bestritt im November an der Heim-WM im «kleinen» Final gegen Finnland (3:5) sein 50. Länderspiel. Insgesamt nahm er an drei Weltmeisterschaften teil. Mit seinem Stammverein Köniz gewann er 2018 und 2021 den Meistertitel.