Legende: Stehen am Freitag wieder im Einsatz Die Schweizer Stefan Hutzli (r.) und Patrick Mendelin während dem Norwegen-Spiel. Imago/TT

Schweizer Viertelfinal-Gegner an der WM bekannt

Die Schweizer Unihockey-Nati trifft an der WM in Malmö im Viertelfinal auf Lettland. Die Letten fertigten im Achtelfinal die Philippinen mit 14:3 ab. Bereits vor zwei Jahren war die Schweiz in der gleichen Runde auf Lettland getroffen und hatte sich durchgesetzt. Das K.o.-Duell steigt am Freitag (ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei).

Hochdekorierter Carlström zu Wiler-Ersigen

Mit Alexander Galante Carlström wechselt einer der grossen Namen im Unihockey zum SV Wiler-Ersigen. Der bald 36-jährige Schwede spielt ab kommender Saison für den Schweizer Rekordmeister. In der Medienmitteilung weist der Klub auf die diversen Errungenschaften seines neuen Stürmers hin: Er wurde sieben Mal schwedischer Meister mit Falun, war insgesamt an über 1000 Skorerpunkten beteiligt und wurde zudem drei Mal Weltmeister mit Schweden.