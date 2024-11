Legende: Kein Durchkommen Die Wizards (mit Carlton Carrington; rechts) assen auch gegen Chicago hartes Brot. Keystone/Terrance Williams

NBA: Georges Wizards alles andere als zauberhaft

Die Washington Wizards mit Kyshawn George haben in der NBA zum 12. Mal in Folge verloren. Gegen die Chicago Bulls unterlag das Team aus der Hauptstadt mit 108:127. Washington legte einen ansprechenden Start hin und lag im 1. Viertel mit bis zu 10 Punkten in Front. Vor der Halbzeit übernahmen die Gäste aus Chicago aber mehr und mehr die Kontrolle und erspielten sich eine Führung, die phasenweise bis auf 27 Punkte anwuchs. George stand für die Wizards in der Startformation. Der Walliser Rookie kam in fast 31 Minuten auf dem Parkett aber lediglich auf 7 Punkte und 4 Rebounds. George traf nur 3 seiner 11 Würfe aus dem Spiel, hinter der Dreipunktelinie glückte ihm gar nur einer von 7 Versuchen.

NHL: 10. Skorerpunkt für Suter

Trotz nur 15 Torabschlüssen haben die Vancouver Canucks einen 2:0-Auswärtssieg bei den Boston Bruins gefeiert. Der Schweizer Stürmer Pius Suter stand während knapp 17 Minuten auf dem Eis und liess sich beim «Empty-Netter» von Conor Garland 13 Sekunden vor dem Ende einen Assist gutschreiben. Der Zürcher steht nun bei 10 Skorerpunkten (6 Tore) in der laufenden Saison.

