NHL: Carolina gewinnt erneut 4:3

Am Sonntag siegten die Carolina Hurricanes in Pittsburgh mit 4:3. Einen Tag später schlugen sie Philadelphia auswärts mit dem gleichen Resultat – jedoch erst in der Verlängerung. Brett Pesce erzielte 18 Sekunden vor Ablauf der Overtime das entscheidende Tor. Nach 24 Sekunden im Mitteldrittel hatte Nino Niederreiter das Skore mit dem 1:0 für die Gäste eröffnet. Der Schweizer Stürmer steht damit bei 15 Saisontreffern. Für Niederreiter war es der 701. NHL-Einsatz in der Regular Season, nachdem er in Pittsburgh sein Jubiläumsspiel bestritten hatte. Nur zwei Schweizer kommen auf mehr NHL-Partien: Mark Streit (786) und Roman Josi, der aktuell bei 728 Spielen steht.

00:18 Video Niederreiter erzielt sein 15. Saisontor Aus Sport-Clip vom 22.02.2022. abspielen

NHL: Calgary macht die Zehn voll

Das Team der Stunde sind unbestritten die Calgary Flames. Die kanadische Franchise feierte beim 3:1 zu Hause gegen Winnipeg den 10. Sieg in Folge. Kein anderes NHL-Team hat aktuell eine Serie am Laufen, die mehr als drei Erfolge umfasst. Ein grosser Faktor bei Calgary ist Goalie Jacob Markström: Der Schwede hat seine letzten acht Partien alle gewonnen und dabei nie mehr als zwei Tore zugelassen.