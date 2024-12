50 Punkte in 12 Minuten: Capelas Hawks mit grandioser Aufholjagd

Legende: Defensiv gefordert Clint Capela (links) gegen Chicagos Jalen Smith. Reuters/Imagn Images/Brett Davis

NBA: Atlanta mit furiosem Schlussviertel zum Sieg

Atlanta mit dem Genfer Clint Capela ist in der NBA eine grosse Wende gelungen. Die Hawks lagen gegen die Chicago Bulls fünfeinhalb Minuten vor Schluss mit 110:126 in Rücklage, ehe ihnen 20 Punkte in Folge gelangen. Letztlich siegten sie 141:133. Insgesamt warfen sie im Schlussviertel nicht weniger als 50 Punkte. Capela totalisierte zwar nur 8 Zähler, blieb aber ohne Fehlwurf und hatte die beste Plus-Minus-Bilanz seines Teams (+23). Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George schlugen die Charlotte Hornets 113:110. George hat weiterhin Mühe mit seiner Präzision: Keiner seiner 5 Würfe landete im Korb.