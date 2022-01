Legende: Karriere-Bestwert bei Niederlage Trae Young erzielt mit einem Korbleger 2 seiner 56 Punkte. Keystone

NBA: Atlanta weiter nicht im Strumpf

Die Atlanta Hawks haben in der NBA bei den Portland Trailblazers mit 131:136 verloren und bleiben damit im Formtief. 22 Punkte von Clint Capela und 56 Zähler von Trae Young reichten der Mannschaft aus Georgia nicht, um wieder einmal zwei Siege in Folge zu feiern. Der Schweizer Center Capela, der mit sämtlichen 10 Versuchen aus dem Feld erfolgreich war, sammelte zudem 11 Rebounds. Für Spielmacher Young bedeuteten die 56 Punkte ein neuer Karriere-Bestwert. Seit der Erfolgsserie im November hat Atlanta bloss noch 5 von 16 Partien gewonnen. In der Tabelle der Eastern Conference belegen die Hawks mit einigem Abstand zu den direkten Playoff-Plätzen nur noch den 12. Rang.