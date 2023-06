Legende: Hatten viel Grund zum Feiern Die Los Angeles Angels. imago images/USA TODAY Network

MLB: Angels zerlegen Rockies

Die Los Angeles Angels haben in der Nacht auf Sonntag einen 25:1-Kantersieg bei den Colorado Rockies gefeiert. Es ist der dritthöchste Sieg der MLB-Geschichte seit 1900. Den Angels gelangen noch weitere besondere Marken. Mit Mike Trout, Brandon Drury und Matt Thaiss realisierten im 3. Inning 3 Spieler unmittelbar nacheinander einen Homerun. Los Angeles fuhr alleine in diesem Inning 13 Punkte ein, im 4. Inning waren es 8 weitere. 21 Runs in zwei aufeinander folgenden Innings hatten zuvor nur die Pittsburgh Pirates 1894 geschafft.

MLS: Frei hält Kasten erneut sauber

Stefan Frei hat in der Major League Soccer beim 0:0 seiner Seattle Sounders gegen Orlando ein Jubiläum gefeiert. Der Schweizer Torhüter blieb in dieser Saison bereits zum 10. Mal ohne Gegentreffer. Xherdan Shaqiri wurde beim 1:0-Sieg von Chicago Fire in Kansas City nach einer Stunde eingewechselt. Keeper Roman Bürki setzte sich mit St. Louis mit 2:1 in San Jose durch.