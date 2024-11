NHL: 10. Assistpunkt für Josi

Für die Nashville Predators mit Captain Roman Josi setzte es in der NHL die nächste Niederlage ab. Beim 2:3 n.V. in Denver bei den Colorado Avalanche gewann das Team aus Tennessee jedoch immerhin einen Punkt. Und Josi lieferte seinen 10. Assist der laufenden Saison. Der Berner Verteidiger legte in der 41. Minute das Tor zum 2:2 durch Colton Sissons mustergültig auf. Mit Kevin Fiala verlor auch der andere in der Nacht auf Dienstag engagierte Schweizer. Der Stürmer unterlag mit den Los Angeles Kings den Calgary Flames auswärts mit 1:3 und blieb ohne Skorerpunkt.

NBA: Nächste Niederlage für Wizards

Auch im 3. Auswärtsspiel innerhalb von 4 Tagen gab es für die Washington Wizards nichts zu holen. Das Team aus der US-Hauptstadt musste sich den Houston Rockets mit 92:107 beugen. Der Schweizer Forward Kyshawn George stand nicht in der Startformation und kam von der Bank. In knapp 25 Minuten Einsatzzeit erzielte er 8 Punkte, 2 Rebounds und 3 Assists. Die Wizards bleiben in Texas und treffen am Mittwoch auf die San Antonio Spurs.